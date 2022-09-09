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Kastamonu gündem haberi: Kastamonu'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

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Kastamonu gündem haberi: Kastamonu'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Kastamonu gündem haberi: Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Hüseyin Gezer'in kullandığı 57 DA 857 plakalı otomobil, Uzunkavak köyü yakınlarında tarlaya devrildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Aracın bir traktörün römorkuna çarptıktan sonra kontrolden çıktığını iddia edildi.

Kaynak: AA / Hamza Sefa Yılmaz - Güncel

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