Kastamonu gündem haberi: Kastamonu'da bir genci alıkoydukları iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı - Haberler

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Kastamonu gündem haberi: Kastamonu'da bir genci alıkoydukları iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı

Kastamonu gündem haberi: Kastamonu'da bir genci alıkoydukları iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı

Kastamonu haberler... Kastamonu'da 18 yaşındaki bir genci silahla alıkoydukları iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı.

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Kastamonu'da 18 yaşındaki bir genci silahla alıkoydukları iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne, bir süre önce 18 yaşındaki bir gencin silahlı birkaç şahıs tarafından zorla tutulduğu, gencin kendi imkanları ile bu şahısların elinden kurtulduğu yönünde ihbar geldi.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan E.K, F.B. ve T.Ç'ye ait üç ayrı ikamette arama yaptı.

Aramada, ruhsatsız av tüfeği, üç ruhsatsız tabanca, kesici alet ve uyuşturucu içmek için kullanılan aletler ele geçirildi.

Operasyonda N.S, E.Y, S.G, H.N.K, E.K, H.S, F.Ş, F.B, T.Ç, T.Ö. ve H.E.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesine götürülen şüphelerden N.S, E.Y, S.G. ve H.N.K. savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

E.K, H.S, F.Ş, F.B. ile T.Ç. ve T.Ö, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken H.E.K. tutuklandı.

AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kastamonu Güncel Haberler

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