Kastamonu gündem haberi | Hafif ticari araç dereye uçtu: 6 yaralı Güncel Haberler Kastamonu gündem haberine göre TRABZON'un Araklı ilçesinde kontrolden çıkıp dereye yuvarlanan hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı. TRABZON'un Araklı ilçesinde kontrolden çıkıp dereye yuvarlanan hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı. Kaza akşam saatlerinde ilçeden geçen Bayburt- Trabzon kara yolunun Tilkibeli mevkisinde meydana geldi. Trabzon yönüne giden, sürücüsünün adı belirlenemeyen 25 FJ 423 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak dereye yuvarlandı. Debisi az olan ve kayalıkla dolu derede ters dönen araçtaki 6 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce dereden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili çalışma başlatıldı. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salim Sarıkoç Trabzon Tragger Güncel Haberler

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