Haber : Kastamonu gündem: EVİNİN ÖNÜNE ARAÇ PARK EDEN SÜRÜCÜYÜ TÜFEKLE VURDU - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kastamonu gündem: EVİNİN ÖNÜNE ARAÇ PARK EDEN SÜRÜCÜYÜ TÜFEKLE VURDU

 - Güncelleme:

Kastamonu gündem haberi: KÜTAHYA'da, evinin önüne araç park edilmesine öfkelenen Ahmet Ali K., tartıştığı hafif ticari aracın sürücüsü İlyas Ö.'ye tüfekle ateş açtı.

KÜTAHYA'da, evinin önüne araç park edilmesine öfkelenen Ahmet Ali K., tartıştığı hafif ticari aracın sürücüsü İlyas Ö.'ye tüfekle ateş açtı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, Ahmet Ali K. ise polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Çıkrık Sokak üzerinde meydana geldi. Ahmet Ali K., evinin önüne hafif ticari aracını park etmek isteyen İlyas Ö. ile tartıştı. İkili arasında çıkan tartışma büyürken, Ahmet Ali K., evden aldığı tüfekle İlyas Ö.'ye ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği İlyas Ö. yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlyas Ö., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan İlyas Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Ahmet Ali K. ise polis ekiplerince etkisiz hale getirilip, gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kütahya Tragger Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title