Kastamonu gündem haberi... Ali Öztunç: "Orman Genel Müdürlüğü'ne Sesleniyorum, Kendinize Lüks Araç Almaya Gelince Para Var Ama Gece Görüşlü Yangın Söndürme Helikopterine...

Kastamonu haber: CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, “AKP ormana odun olarak bakıyor. AKP döneminde Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınları yaşanmıştır, bu beceriksizlikten olmuştur. Orman yangınlarını söndürmedeki umursamazlıkları milli servetimizi yakmıştır” dedi. Öztunç, dün akşam Marmaris’te yaşanan yangına gece görüşlü helikopterlerin yangın söndürme çalışmalarında kullanılamamasına ilişkin “Bunlar ihaleyle kiralanmadı, sözleşmeyle çağrı yöntemiyle, doğrudan temin ile bunlar kiralanmıştı. Ne vardı sanki uzatsanız 1 ay daha, Türkiye bir yangın ülkesi. Orman Genel Müdürlüğü’ne sesleniyorum, kendinize lüks araç almaya gelince para var ama gece görüşlü yangın söndürme helikopterine gelince para yok. Sözleşmeyi uzatmıyorsunuz” diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, "AKP ormana odun olarak bakıyor. AKP döneminde Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınları yaşanmıştır, bu beceriksizlikten olmuştur. Orman yangınlarını söndürmedeki umursamazlıkları milli servetimizi yakmıştır" dedi. Öztunç, dün akşam Marmaris'te yaşanan yangına gece görüşlü helikopterlerin yangın söndürme çalışmalarında kullanılamamasına ilişkin "Bunlar ihaleyle kiralanmadı, sözleşmeyle çağrı yöntemiyle, doğrudan temin ile bunlar kiralanmıştı. Ne vardı sanki uzatsanız 1 ay daha, Türkiye bir yangın ülkesi. Orman Genel Müdürlüğü'ne sesleniyorum, kendinize lüks araç almaya gelince para var ama gece görüşlü yangın söndürme helikopterine gelince para yok. Sözleşmeyi uzatmıyorsunuz" diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP İzmir İl Başkanlığı'nda; CHP İzmir Milletvekilleri basın toplantısı düzenledi. Öztunç şunları söyledi:

"MUĞLA'DA DÜN OLUŞTURULAN KRİZ MASASINA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANIMIZ ÇAĞRILMADI"

"Öncelikle yangına müdahale sırasında bir helikopter kazası yaşandı, kiralık helikopter maalesef düştü ve iki Rus kökenli personel yaşamını yitirdi, Allah'tan rahmet diliyoruz.

Dün Marmaris Yalancıboğaz'da 12.00 sularında yangın başladı. Yaklaşık 19 saat sürdü ve 619 hektar ormanlık alan bir kez daha yandı, ciğerlerimiz yandı. Maalesef iki yıldır başta Marmaris olmak üzere Ege ve Akdeniz sahillerinde büyük orman yangınları yaşıyoruz. Dünkü yangının yeri Aksaz deniz üssüydü. Yani Ege ve Marmara'da Mavi Vatan'ı koruyan gemilerin konuşlandığı, personelin bulunduğu Aksaz deniz üssünün çok yakınında yangın meydana geldi. O personelin ailelerinin yaşadığı lojmanlar boşaltılmak zorunda kaldı.

Muğla'da dün oluşturulan kriz masasına büyükşehir belediye başkanımız çağrılmadı. Tıpkı geçen yıl olduğu gibi. Geçen yılki Marmaris yangınında Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Gürün ve Marmaris Belediye Başkanımız Mehmet Oktay çağrılmamıştı, dünkü yangında da çağrılmadı. Partizanlık yapıyorlar çünkü. Yangının CHP'lisi, AKP'lisi, MHP'lisi olur mu? Bir yangın var ve bu yangına müdahale edilmesi gerekiyor. Çağırmadınız büyükşehir belediye başkanı, itfaiyenin amiri… İtfaiye ona bağlı orada. Maalesef çağırmadılar.

"DÜN AKŞAM GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTER YOKTU, YİNE YOKTU"

Hakkını verelim, dün gündüz yangın söndürme çalışmaları başarılıydı, TOMA'lar da vardı, itfaiye, Orman Genel Müdürlüğü personeli de vardı. Çok sayıda helikopter ve uçak vardı. Ama hava karardı, yine fiyasko. Dün akşam gece görüşlü helikopter yoktu, yine yoktu.

Hatırlarsanız; sezon başında Marmaris'te yangın çıktığında bizler muhalefet olarak, kamuoyu, vatandaşlarımız, seslerini yükseltmişlerdi 'Niye gece görüşlü helikopter yok' diye. Mecbur kalmışlardı, kiralamışlardı. Ama dün yine yoktu çünkü 3 gün önce kira sözleşmesi sona ermiş. Üstelik Torbalı'da yangın varken sona ermiş.

"ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE SESLENİYORUM, KENDİNİZE LÜKS ARAÇ ALMAYA GELİNCE PARA VAR AMA GECE GÖRÜŞLÜ YANGIN SÖNDÜRME HELİKOPTERİNE GELİNCE PARA YOK"

Bunlar ihaleyle kiralanmadı, sözleşmeyle çağrı yöntemiyle, doğrudan temin ile bunlar kiralanmıştı. Ne vardı sanki uzatsanız 1 ay daha, Türkiye bir yangın ülkesi. Orman Genel Müdürlüğü'ne sesleniyorum, kendinize lüks araç almaya gelince para var ama gece görüşlü yangın söndürme helikopterine gelince para yok. Sözleşmeyi uzatmıyorsunuz.

Bu sene Meclis kapanmadan ek bütçe geldi. Her kuruma para getirmiştiniz, bütçe istemiştiniz. Bir tek Orman Genel Müdürlüğü'ne istemediniz. Niye biliyor musunuz? Çünkü AKP maalesef ormanları odunluk olarak görüyor, AKP ormana odun olarak bakıyor. Bundan dolayı da maalesef çok büyük yangınlarla karşılaşıyoruz ve AKP döneminde Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınları yaşanmıştır, bu beceriksizlikten olmuştur. Orman yangınlarını söndürmedeki umursamazlıkları milli servetimizi yakmıştır.

Geçtiğimiz yangınlar zamanında Bakan Pakdemirli, Türk Hava Kurumu uçakları niye çalışmıyor dediğimizde 'Onlar antika, siz antikacı mısınız' demişti. Bu yıl gördük çalışıyor Türk Hava Kurumu uçakları, antika değilmiş demek ki…Geçtiğimiz yılki yangınların sorumlusu Pakdemirli'dir, bu yılki ve bu hükümet döneminde yaşanan orman yangınları ve söndürülememesinin baş sorumlusu da Recep Tayyip Erdoğan'dır. "

"SANA, REİSİNE, YANINDAKİLER ŞUNUN HESABINI SORACAKLAR; ORMAN YANGINLARINI SÖNDÜRMEMEKTEKİ BECERİKSİZLİĞİNİZİN HESABINI SORACAKLAR"

Orman Bakanı Kirişci… Orman yangınlarını söndürmek için gece görüşlü helikopter kiralayamıyoruz… Ama beyefendi özel jetle fıldır fıldır geziyor. Bir bakıyorsunuz Adıyaman'da bir bakıyorsunuz Ağrı'da… Ona özel jet var ama yangın söndürme helikopterine gelince maalesef yok.

Sayın Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Ağrı'da diyor ki; 'Bu seçim çok önemli, öbür tarafa gittiğimizde hesap soracaklar' diyor, komedi. Neyin hesabını soracaklar Sayın Kirişci neyin? Ben söyleyeyim mi neyin hesabını soracaklar… Gerçek dünyaya göç edince sana, reisine, yanındakiler şunun hesabını soracaklar; orman yangınlarını söndürmemekteki beceriksizliğinizin hesabını soracaklar. Börtü böcek, yabani hayvanların yanmasının hesabını soracaklar. Orman köylüsünü bitirmenizin, Türkiye'nin milli serveti olan ormanları yok etmenizin hesabını soracaklar.

Senin tabirinle, 'gerçek dünyada' bu hesabı soracaklar. Peki bu dünyada? Az kaldı, geliyor gelmekte olan. İnşallah, en geç 9 ay sonra yapılacak olan bir seçimden sonra millet ittifakının, CHP'nin iktidarında bu orman yangınlarının söndürülememesinin beceriksizliğinin hesabı o Türk Hava Kurumu'nun uçaklarının hangarlarda çürütülmesinin hesabı hem bu bakandan hem öncekinden hem de Cumhurbaşkanından bu dünyada da sorulacak. Bunun hesabı mutlaka sorulacak.

"YANGIN YENİDEN NÜKS ETMİŞ"

Yangın yeniden nüks etmiş, az önce bize verilen bilgi, inşallah bir an önce söndürülür."

Öztunç ve Altay, basın toplantısındaki açıklamalarının ardından, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

İzmir Kemeraltı'nın UNESCO Dünya Mirası Listesi'nden çıkarılması ile ilgili soru üzerine Altay, şunları söyledi:

"İzmir'e 'gavur İzmir' diyen bir kafanın, İzmir'e husumeti bitmeyen bir kafanın yaklaşımı, anlayışı… İzmir Büyükşehir Belediye başkanımıza takmış bir Cumhurbaşkanı ile karşı karşıyayız. Ama Tunç Soyer, Erdoğan'ı kafasına takmıyor."

Öztunç ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"UNESCO Dünya Mirası Listesi için Kemeraltı aday gösterilecekti. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Valiliği, Ticaret Odası… İzmir'deki pek çok sivil toplum örgütü, bunu talep etti. Ama bir baktık, bakanlık bir alicengiz oyunu yapmış. İznik almış. İznik de olmalı… Ama Kemeraltı da girmelidir. AK Parti'nin İzmir'e olan alerjisinden kaynaklanıyor bu. İzmir'e sevmemesinden kaynaklanıyor. Turizm Bakanı, Çeşme'nin talan projesi ile uğraşacağına, kendi otellerini nasıl büyütürüm diye çalışacağına… İş adamı olarak Turizm Bakanlığı'na başvurup, Turizm Bakanı olarak kendi otellerine imzalar atacağına; buna çalışsaymış. Ama daimi üyelik için fırsat var. İşte o zaman, seçimlerden sonra 2023'te CHP iktidarında İzmir, aday olacak."