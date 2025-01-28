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Kastamonu Emniyet Müdürü Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Kastamonu Emniyet Müdürü Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
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Kastamonu Emniyet Müdürü Kayhan Ay, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Ay, farklı kategorilerdeki fotoğrafları inceleyerek, 2024'e damga vuran önemli olayları yansıtan kareleri oyladı.

Kastamonu Emniyet Müdürü Kayhan Ay, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ay, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Ezilenler" fotoğrafını seçen Ay, "Günlük Hayat"ta Hamit Yalçın'ın Efes Antik Kenti'nin gece müzeciliği kapsamında ışıklandırılmasını konu alan "Gece şehri", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Daniel Ceng'in "Yürüyüş yolu", "Spor"da ise Halil Sağırkaya'nın "Abluka" karelerini oyladı.

Ay, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi ve Esed ailesi döneminin sona ermesi nedeniyle bu yıl özel olarak eklenen "Özgür Suriye" kategorisinde ise Murat Şengül'ün "Halkın gücü" fotoğrafına oy verdi.

Fotoğrafların her birinin kıymetli olduğunu ve seçim yapmakta zorlandığını belirten Ay, AA çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
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