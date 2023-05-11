Kastamonu Emniyet Müdürlüğü düzenlediği eğlenceyle özel bireyleri unutmadı

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü tarafından Engelliler Haftası dolayısıyla özel bireylere yönelik eğlence programı düzenlendi.

Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve özel bir firma tarafından desteklenen "Hayata Renk Verelim" yerel sorumluluk projesi kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kastamonu Yolkonak Gençlik Kampı'nda gerçekleştirilen programda engelli bireyler gönüllerince eğlendi.

Polis maskotu "Polican" ve palyaço engelli bireylere eşlik ederken, oyun parkında oyunlar oynandı, yüz boyama etkinliği yapıldı. TOMA, motorize ekipler ve narkotik köpeği ÇEKU gösteri sundu.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, programda yaptığı konuşmada, engellilerin sosyal hayat içinde her geçen gün daha fazla yer almasından mutluluk duyduğunu söyledi.

Engellilerin, engelli ailelerinin yüzünün gülmesinin kendilerinin yüzünü güldürdüğünü ifade eden Çakır, "Biz sadece Kastamonu'nun merkezi ile değil 19 ilçesi ile birlikte bir bütünüz. Bizim artık bu etkinliklerimizi ilçelerimizde de yapmamız gerekiyor. Bunu artık kendimizde bir vazife olarak bileceğiz, inşallah bundan sonraki etkinliklerimizde bunu göz önünde bulunduracağız." dedi.

Engelin fiziksel ve zihinsel olmadığını vurgulayan Çakır, "Aslında engel fiziken gördüğümüz vücudumuzda bir aksaklık kesinlikle değil. İnsanın sosyal hayattan uzaklaşması, eve kapanması, daha sosyal bir hayat yaşamaması, arkadaşının eşinin dostunun olmaması gerçekten bu çok daha büyük bir engel. Biz bunun farkındayız. O yüzden biz, fiziki olarak ya da mental olarak üzerimizdeki bu engeli daha çok sosyal ortama yayarak daha çok yüzümüzü güldürerek bu engelleri hep birlikte inşallah aşacağız. Bu anlamda da Kastamonu'daki bu uygulamayı dalga dalga hızla yayacağız." diye konuştu.

Kastamonu İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay ise özel bireylerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu anlatarak, "10-16 Mayıs tarihleri arasında Engelliler Haftası'nda özel bireylerimizin yanında olduğumuzu hissettirmek ve polislik mesleğini sevdirmek maksadıyla bu tür faaliyetlerimizi yapıyoruz. Bu çerçevede herkesin her an bir engelli adayı olabileceği farkındalığı oluşturmayı amaçladık. Katılım sağlayan proje ortaklarımıza ve ailelerine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.