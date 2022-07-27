Kastamonu'daki uyuşturucu ve asayiş uygulamalarında 2 kişi yakalandı Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu ve asayiş uygulamalarında 2 kişi gözaltına alındı. Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu ve asayiş uygulamalarında 2 kişi gözaltına alındı. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, metruk bina, park, şüpheli araç ve şahıslar üzerinde arama yapıldı. Yapılan kontrollerde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Kentte uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında ise bir kişinin üst ve otomobilinde yapılan aramada 1,36 gram skunk ve 122 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Güncel AA / Bilal Kahyaoğlu Emniyet Müdürlüğü Kastamonu Güncel Haberler

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