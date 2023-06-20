Kastamonu'daki trafik kazasında biri doktor 3 kişi yaralandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri doktor 3 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri doktor 3 kişi yaralandı.

İlyas Acar yönetimindeki 37 AAU 022 plakalı motosiklet, Tosya Devlet Hastanesi Kavşağı'nda yolun karşısına geçmek isteyen doktor Hilmi Karakaş'a çarptı.

Kazada, Tosya Devlet Hastanesi'nde görevli Karakaş ile motosikletteki Acar ve ismi öğrenilemeyen bir başka kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.