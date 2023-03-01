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Kastamonu'daki trafik kazasında 5 kişi yaralandı

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Kastamonu'daki trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Kastamonu'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Kastamonu'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.K. idaresindeki 37 AC 220 plakalı otomobil, Kastamonu-İnebolu kara yolunun Duruçay köyü mevkisinde sollamaya çalıştığı S.C. yönetimindeki 37 SF 455 plakalı çekiciye çarptı. Kontrolden çıkan otomobil devrildi.

Kazada otomobil sürücüsü M.K. ile aynı araçta bulunan Z.K, S.K, N.K. ve S.K. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kastamonu Güncel Haberler

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