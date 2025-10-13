Kastamonu'daki Silahlı Kavga Davasında Sanıkların Yargılanmasına Devam Edildi

Kastamonu'nun bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili sanıkların yargılanmasına devam edildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya "kasten öldürme" suçundan tutuklu sanıklar Ferdi D. ve Yusuf S. ile tutuksuz sanık Eren E. katıldı.

Cumhuriyet savcısı, suç tarihinde 17 yaşında olduğu iddia edilen Ferdi D'nin kemik yaşının 19,5 çıkması üzerine Ferdi D'nin çocuklara yönelik uygulanan indirimlerden yararlandırılmadan müebbet hapis cezası verilmesi yönünde mütalaada bulundu.

Ferdi D. savunmasında, olayın bu noktaya gelmemesi için çok uğraştığını söyledi.

Kimseyi öldürmek istemediğini anlatan Ferdi D. "Ben, Fuat'ın olay yerinden gitmesi için çok uğraştım. Eğer maktulü bizim köye getirmeselerdi bu olaylar olmayacaktı. Bu olaylarda bu noktaya gelmezdi. Ben kimsenin ölmesini istemedim. Beraatımı talep ederim." diye konuştu.

Yusuf S. ise Fuat C'nin elini beline attığı için ateş ettiğini belirterek, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Maktulün annesi Z.C. de oğlunun planlı şekilde öldürüldüğünü belirterek sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti Ferdi D. ve Yusuf S'nin tutukluluklarının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Yolkonak köyünde 2023 yılının aralık ayında Ferdi D. ve Yusuf S. ile Fuat C. arasında tartışma çıkmış, çıkan tartışmada Fuat C. tüfekle vurularak öldürülmüştü.