Kastamonu'daki Pompeiopolis Antik Kenti'nde mozaikler gün yüzüne çıkarılacak

Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mevlüt Eliüşük, Pompeiopolis Antik Kenti'ndeki mozaiklerin gün yüzüne çıkarılacağını söyledi.

Müzeler Haftası kapsamında Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda "Müzeler, Sürdürülebilirlik ve Refah" konferansı düzenlendi.

Eliüşük, "Dünden Bugüne Pompeipolis Kazıları" başlıklı sunumunda, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bulunan Pompeiopolis Antik Kenti'nin bölge açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Kentte daha önce bulunan mozaik ve motiflerin üzerinin kapatıldığını ifade eden Eliüşük, "Bazı bölgelerinde küçük kazılar yapılmış ve gördüğünüz geometrik desenler, motifler tespit edilmiş ve sarmaşıkların olduğu bölümlerde mozaikler tespit edilmiş ancak üstü kapatılmış ve açılmamış. Biz, 2023 yılındaki kazı planımızı aslında bu yapıya almıştık. Bu yapıda kazıları gerçekleştirip, motifleri ve mozaikleri ortaya çıkarmak istiyorduk. Kentte bir arkeolojik bütünlük oluşturmak istedik. Bu yüzden burayı tercih ettik. Eğer bu yıl ödenek gelecek olursa burada çalışmayı planlıyoruz." dedi.

Eliüşük, ortaya çıkarılan bölümleri görülebilir hale getirmek istediklerini anlattı.

Kastamonu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Asena Kızılarslanoğlu, ise "İnebolu, Bozkurt ve Abana İlçeleri Yüzey Araştırması Projesi" hakkında bilgi vererek, bölgenin sadece arkeolojik değil, organik ürünler açısından da ciddi potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Konferansta Kastamonu Müze Müdür Vekili Erol Kale tarafından "Kültür Varlığı Kaçakçılığı ve Kaçak Kazılar", Kastamonu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Rabia Aktaş tarafından "Kastamonu İli Küçüksu Köyü Caba Üretiminin Tarihsel Arka Planı" ve Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü'nden Prof. Dr. Anar Azizsoy tarafından "Kastamonu'da Türk Dönemi Yüzey Araştırmaları" konularında sunum yapıldı.