Kastamonu'daki örtü yangını kontrol altına alındı

Kastamonu'da çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Merkeze bağlı Yukarıelyakut köyündeki otluk ve ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları yapıldı.