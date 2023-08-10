Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesine bağlı bir köyde çıkan yangında alevlere teslim olan 5 ev kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları ise devam ediyor.

Kastamonu'daki köy yangınına müdahale sürüyor: 5 ev küle döndü

KASTAMONU - Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesine bağlı bir köyde çıkan yangında alevlere teslim olan 5 ev kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları ise devam ediyor.

Olay, Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesi Uzla Köyü Ülde Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bilinmeyen sebeple çıkan yangın evlere sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine mahalleye çok sayıda itfaiye, orman ve jandarma ekibi sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekiplerin yaklaşık 2 saattir yangına müdahalesini sürdürüyor. Devam eden yangında 5 ev kullanılmaz hale geldi.