Son dakika gündem: Sel felaketinden Göktürk-1 Uydusu fotoğrafları - Haberler

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Son dakika gündem: Sel felaketinden Göktürk-1 Uydusu fotoğrafları

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika gündem haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kastamonu'daki sel felaketi sonrası hasar tespit çalışmalarında kullanılmak üzere Hava Kuvvetleri tarafından Göktürk-1 Uydusu ile çekilen görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kastamonu'daki sel felaketi sonrası hasar tespit çalışmalarında kullanılmak üzere Hava Kuvvetleri tarafından Göktürk-1 Uydusu ile çekilen görüntüleri paylaştı.

MSB, Kastamonu'daki sel felaketi sonrası hasar tespit çalışmalarında kullanılmak üzere Hava Kuvvetleri tarafından Göktürk-1 Uydusu ile çekilen görüntülerin, Harita Genel Müdürlüğü tarafından kullanıma hazır hale getirilerek ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşıldığını açıkladı.

(Musa Erdoğan - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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