Kastamonu'daki evlere dadanan hırsızlar Konya'da yakalandı
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Kastamonu'ya gelip 3 ikamette hırsızlık yaptığı iddiasıyla 2'si kadın 3 şüpheli Konya'da yakalanarak gözaltına alındı.
Kastamonu'ya gelip 3 ikamette hırsızlık yaptığı iddiasıyla 2'si kadın 3 şüpheli Konya'da yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, il dışından Kastamonu il merkezine gelerek 3 ayrı ikametten hırsızlık yapan 2'si kadın 3 şüpheli şahıs Kastamonu Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edildi. Kimlikleri tespit edilen şahıslar Konya'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar Kastamonu'ya getirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklandı. - KASTAMONU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel