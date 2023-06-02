Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Kastamonu'daki evlere dadanan hırsızlar Konya'da yakalandı

Kastamonu'daki evlere dadanan hırsızlar Konya'da yakalandı

Güncel Haberler

Kastamonu'ya gelip 3 ikamette hırsızlık yaptığı iddiasıyla 2'si kadın 3 şüpheli Konya'da yakalanarak gözaltına alındı.

Kastamonu'ya gelip 3 ikamette hırsızlık yaptığı iddiasıyla 2'si kadın 3 şüpheli Konya'da yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, il dışından Kastamonu il merkezine gelerek 3 ayrı ikametten hırsızlık yapan 2'si kadın 3 şüpheli şahıs Kastamonu Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edildi. Kimlikleri tespit edilen şahıslar Konya'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar Kastamonu'ya getirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Kastamonu Konya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title