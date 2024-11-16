Üye Girişi
Haberler

Kastamonu Daday Fidanlığı 60 Yıldır Fidan Üretiyor

Kastamonu Daday Fidanlığı 60 Yıldır Fidan Üretiyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Daday Fidanlık Şefliği, 1964 yılından beri elma, erik, badem gibi çeşitli fidan türleri üreterek Türkiye'nin 'Yeşil Vatan'ına katkıda bulunuyor. Yıllık 1 milyon 150 bin fidan üretimi hedefleyen fidanlık, hem çıplak köklü hem de ambalajlı fidanları ülke genelinde işletmelere teslim etmektedir.

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Daday Fidanlık Şefliğinde 60 yıldır üretilen fidanlar, ülkenin farklı bölgelerinde "Yeşil vatan"a katkı sağlaması için kullanılıyor.

Kentte 1962 yılında kurulan Kastamonu Orman Fidanlık Müdürlüğüne bağlı Daday Fidanlık Şefliği, 1964'te fidan üretimine başladı.

Şeflikte 60 yıldır elma, erik, badem, alıç, ahlat, Türk fındığı, sarıçam, karaçam, Toros sediri ile tıbbi aromatik türlerden ada çayı, ekinezya, lavanta ve biberiye gibi türlerin fidanları üretiliyor.

Fidanlık şefi Nurcihan Esra Gedikoğlu Kayacık, AA muhabirine, fidanlıkta sivri kültür ve geniş yapraklı ağaçların fidanlarını yetiştirdiklerini söyledi.

Kastamonu'da Orman Fidanlık Müdürlüğüne bağlı üç fidanlık şefliği olduğunu belirten Kayacık, "Kastamonu'da üç fidanlıkta yıllık 1 milyon 150 bin fidan üretilmektedir. Bu yıl bunun 400 binini Daday Fidanlığı olarak 300 dönüm arazide biz gerçekleştiriyoruz." dedi.

Fidan üretiminde önce tohumları hazırladıklarını anlatan Kayacık, "Sivri kültür ve ağaçlandırma ihtiyacını karşılamak üzere yapraklı türlerden elma, erik, badem, alıç, ahlat ve Türk fındığı gibi türlerin tohum toplama sahalarından tohum toplamasını gerçekleştiriyoruz. Daha sonra bunların etli meyvelerinden tohumlarını ayırıyoruz. Tohumları ekime uygun hale getiriyoruz." diye konuştu.

Hem çıplak köklü hem de ambalajlı fidan üretiliyor

Ardından ekim yapılacak alanı hazırladıklarını dile getiren Kayacık, şöyle devam etti:

"Traktörlerle toprağımızı işledikten sonra çıplak köklü ekim için toprağı hazır hale getiriyoruz. Buna yastık ekimi diyoruz. Yastıkları çizdikten sonra çizgilere tohumları ekiyoruz. Üzerine verimli toprak dediğimiz humusu döküp, silindirle sıkıştırıyoruz. Bu sene bu yastıklara elma, erik, alıç, badem, Türk fındığı tohumlarını ektik. Bunların vejetasyon dönemi bittiğinde sökümünü yapıp işletmelere teslim ediyoruz. "

Kayacık, ürettikleri fidanları Türkiye'nin farklı bölgelerine gönderdiklerine işaret ederek, "1964 yılından beri fidanlığımızda fidan üretim çalışmaları devam etmektedir. Amacımız Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ve çevre orman bölge müdürlüklerinin fidan ve tohum ihtiyacını karşılamak. Bunun için hem çıplak köklü hem de ambalajlı fidan üretimleri olmakta. Bunları sivri kültür ve ağaçlandırma sahalarına dikimlerini yapmak üzere işletmelerimize teslim ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
Özgür Özel, AK Parti'nin olası cumhurbaşkanı adaylarını saydı

Özel, AK Parti'nin olası cumhurbaşkanı adaylarını saydı

 Ahmet Türk'ü ziyaret eden İmamoğlu'nun Mardin'e girişi dikkat çekti

İmamoğlu'nun kente girişine bakın

 Köfteci Yusuf'un ardından bir skandal daha! Ünlü firmanın dönerinden çıkanlar şoke etti

Ünlü markanın dönerinden çıkanlar şoke etti
Benzine indirim geliyor: Tarih de tutar da belli

Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Arka Sokaklar 690. bölüm tek parça full HD izle! Danilo Şef kime kaşık attı 16 Kasım Cumartesi? Kızılcık Şerbeti 77. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını 84. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle! 16 Kasım 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 16 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 16 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 16 Kasım Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 16 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 16 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Kızılcık Şerbeti 76. bölüm tek parça full HD izle! Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜM izle! 1992 Barcelona Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanarak Türkiye'nin olimpiyat madalyası alan ilk kadın sporcusu olan Hülya Şenyurt hangi branştır? Hülya Şenyurt hangi branşta madalya kazandı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.