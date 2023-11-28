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Kastamonu'da Zorunlu Kış Lastiği Denetimi Gerçekleştirildi

28 Kasım 2023 15:23 Son Güncelleme: 15:24 Abone Ol

Kastamonu'da şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlara yönelik 15 Nisan 2024'e kadar devam edecek zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirildi. Türkiye genelinde 1 Aralık'ta başlayacak zorunlu kış lastiği uygulaması, kentte Valilik kararıyla 27 Kasım'a çekilmişti. Bu kapsamda, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri il genelinde araç lastiklerinin diş derinliklerini kontrol ederek sürücülere uyarılarda bulundu.