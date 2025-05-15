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Kastamonu'da Zincirleme Trafik Kazası: 9 Yaralı

Kastamonu'da Zincirleme Trafik Kazası: 9 Yaralı
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Kastamonu-İnebolu kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 otomobil çarpıştı. Kazada 9 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'da 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Kastamonu- İnebolu kara yolu Öz Bereket Kavşağı'nda, E.K. (21) idaresindeki 60 ES 842, A.F.T. (20) yönetimindeki 37 EK 030, H.T.'nin (47) kullandığı 34 CNY 979 ve R.H.A. (26) idaresindeki 06 AGD 560 plakalı otomobiller çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler E.K. ve A.F.T. ile otomobillerde bulunan A.T. (71), N.T. (53), E.Ş. (21), N.Ç. (24), A.T. (26), S.T. (42) ve A.S.T. (2) yaralandı.

Kaza nedeniyle araçlarda sıkışan bazı kişiler, itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
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