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Kastamonu'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kastamonu'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Kastamonu'da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Hacıbey Kavşağı'nda meydana gelen kazada, ambulansın otomobile çarpması sonucunda diğer araçlar da hasar gördü. Yaralı kişi hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Hacıbey Kavşağı trafik ışıklarında S.Ç. (54) idaresindeki 37 BF 242 plakalı ambulans, B.E. (33) yönetimindeki 37 A 0232 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle 4 otomobil ile 1 minibüsün de karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Kazada yaralanan B.D, ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yolda bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Ambulansın, Ankara'ya hasta götürmesinin ardından kente döndüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
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