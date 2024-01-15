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Kastamonu'da yurtta kalan öğrenciler gıda zehirlenmesi geçirdi

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Kastamonu'da Hüma Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda akşam yenen tavuk tantuni sonrası 95 üniversite öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. 69 öğrencinin tedavisi tamamlandı.

Kastamonu'da yurtta kalan ve gıda zehirlenmesinden etkilenen 95 üniversite öğrencisinden 69'unun tedavisi tamamlandı.

Kastamonu Hüma Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda akşam tavuk tantuni yiyen öğrencilerde sabah saatlerinde mide bulantısı ve kusma şikayetleri başladı.

Öğrencilerden bazıları 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı, bazıları kendi imkanlarıyla hastaneye geldi. Öğrenciler gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Öğrencilerden Beyzanur Kar, gazetecilere yaptığı açıklamada, tavuk tantuniden zehirlendiklerini düşündüklerini söyledi.

Yemeği akşam yediklerini anlatan Kar, "Sabaha doğru belirtiler oldu. İshal, kusma ve bulantı şikayetlerimiz oldu. Sonrasında ambulansla buraya geldik. Sınavım var. Sınava yetişmeye çalışıyorum." diye konuştu.

Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada da Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı kız öğrenci yurdunda kalan bazı öğrencilerin mide bulantısı, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdukları belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan araştırma neticesinde 95 öğrencinin gıda zehirlenmesinden etkilendiği, 72 öğrencinin Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne intikal ettiği, herhangi bir hayati tehlikeleri bulunmadığı anlaşılmıştır. Olayla ilgili gerekli inceleme ve araştırmalar devam etmektedir."

Edinilen bilgiye göre 69 öğrencinin tedavisinin tamamlandığı, 26 öğrencinin ise müşahede altında tutulduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis Kastamonu Sağlık Güncel Haberler

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