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Kastamonu'da Yunus Balıklarının Görsel Şöleni

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Kastamonu'nun Cide ilçesinde yürüyüş yapan vatandaşlar, sahile kadar gelen yunus balıkları ile karşılaştı ve yaşadıkları görsel şöleni cep telefonlarıyla kaydetti.

Kastamonu'da yunus balıklarından görsel şölen

KASTAMONU - Kastamonu'nun Cide ilçesinde sahile kadar gelen yunus balıkları, görsel şölen sundu.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde vatandaşlar Cide Limanı mevkiinde yürüyüş yaptıları sırada yunus balıklarını fark etti. Görsel şölen sunan yunus balıklarını gören vatandaşlar o anları cep telefonuyla görüntüledi. Yunus balıklarını bir süre sonra uzaklaşarak gözden kayboldu.

Kastamonu'da Yunus Balıklarının Görsel Şöleni
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDEM DEMİRCİ - Güncel
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