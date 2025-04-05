Kastamonu'da Yunus Balıklarının Görsel Şöleni

Kastamonu'da yunus balıklarından görsel şölen

KASTAMONU - Kastamonu'nun Cide ilçesinde sahile kadar gelen yunus balıkları, görsel şölen sundu.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde vatandaşlar Cide Limanı mevkiinde yürüyüş yaptıları sırada yunus balıklarını fark etti. Görsel şölen sunan yunus balıklarını gören vatandaşlar o anları cep telefonuyla görüntüledi. Yunus balıklarını bir süre sonra uzaklaşarak gözden kayboldu.