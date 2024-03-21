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Kastamonu'da Yüksek Rakımlı Noktalarda Kar Yağışı

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Kastamonu'nun yüksek rakımlı noktalarında kar yağışı etkili oldu.

Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan kara yolunun Arpalıkbaşı mevkisinde başlayan kar yağışı, Ortasökü köyü Isırganlık Geçidi'nde yoğunlaştı.

Karayolları 152. İnebolu Şube Şefliği Isırganlık Bakımevi karla mücadele ekipleri, kar yağışının ulaşımı aksatmaması için çalışma yürüttü.

Kara yolunun kenarındaki ormanlık alanlar da beyaza bürünürken, doğada güzel görüntüler oluştu.

Ortasökü köyünde yaşayan Ramazan Çakmak, AA muhabirine, kar kalınlığının yer yer 15 santimetreye yükseldiğini söyledi.

Mart ayında karlı bir güne uyandıklarını dile getiren Çakmak, "Çok güzel bir kar yağışı var. Mart ayında olmamıza rağmen her taraf bembeyaz. Bir kez daha, 'Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır' atasözü gerçek oldu." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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