Kastamonu'da Yolcu Minibüsü ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 10 Yaralı
Kastamonu'da bir yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 10 kişi hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'da yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cavit A. yönetimindeki 37 JA 499 plakalı yolcu minibüsü ile Mehmet K. idaresindeki 37 ADM 006 plakalı hafif ticari araç, Sunta kavşağında çarpıştı.

Kazada minibüsteki yolculardan Hayriye Z, Şerife Z, Selahattin K, Beril S, Muhammed S, Nakil R, Satiye B, İsmail S, Fatih K. ve Ebru Y. hafif yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
