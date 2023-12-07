Kastamonu'da yoğun sis nedeniyle ulaşım güçleşti
Kastamonu'da etkisini artıran sis, Kadıdağı ve Beşdeğirmenler mevkisindeki kara yolunda görüş mesafesini 40 metreye kadar düşürdü. Sürücüler, Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolunda ilerlemekte güçlük çekti. Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.
Kastamonu'da sis etkili oldu.
Bölgede etkisini artıran sis, Kadıdağı ve Beşdeğirmenler mevkisindeki kara yolunda görüş mesafesini 40 metreye kadar düşürdü.
Sürücüler, Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolunda ilerlemekte güçlük çekti.
Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.