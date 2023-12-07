Haberler ›› Güncel ›› Kastamonu'da yoğun sis nedeniyle ulaşım güçleşti

Kastamonu'da yoğun sis nedeniyle ulaşım güçleşti

7 Aralık 2023 09:15 Son Güncelleme: 09:16 Abone Ol

Kastamonu'da etkisini artıran sis, Kadıdağı ve Beşdeğirmenler mevkisindeki kara yolunda görüş mesafesini 40 metreye kadar düşürdü. Sürücüler, Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolunda ilerlemekte güçlük çekti. Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.