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Kastamonu'da Yoğun Sis Nedeniyle Görüş Mesafesi 20 Metreye Düştü

Kastamonu'da Yoğun Sis Nedeniyle Görüş Mesafesi 20 Metreye Düştü
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Kastamonu'da etkili olan yoğun sis, yer yer görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü. Sürücüler, yoğun sis ve sağanak yağış nedeniyle yavaş ilerlemek zorunda kalıyor.

Kastamonu'da yoğun sis etkili oluyor

KASTAMONU - Kastamonu'da etkili olan yoğun sis, yer yer görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü. Yoğun sisin etkili olduğu yolda sürücüler hızlarını düşürerek ilerlemek zorunda kalıyor.

Meteoroloji Müdürlüğü'nün hava sıcaklıklarının düşeceği yönünde tahminde bulunduğu Kastamonu'da sis etkili oluyor. Kent merkezinde de etkili olan sis, yüksek kesimlerde görüş mesafesini yer yer 20 metreye kadar düşürdü. Yoğun sis ve zaman zaman etkili olan sağanak yağış sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Kastamonu-Karabük karayolu, Kastamonu-Çankırı-Ankara karayolu, Kastamonu-Daday-Eflani karayolu, Kastamonu-İnebolu karayolu, Kastamonu-Çatalzeytin karayolu, Kastamonu-Sinop karayolu etkili olan sis sebebiyle sürücüler hızlarını düşürerek ilerlemek zorunda kalıyor.

Sisin etkili olduğu Kastamonu il merkezi dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEDAT YUNUS İKİZOĞLU - Güncel
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