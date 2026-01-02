Haberler

Kastamonu'da 328 köy yolunda kar küreme çalışmaları sürüyor
Güncelleme:
Kastamonu'da aralıklarla süren kar yağışı nedeniyle 328 köy yolu ulaşıma kapalı kalırken, kar küreme çalışmaları sürdürülüyor. Eğitimde ise bir gün ara verildi.

KASTAMONU'da yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 328 köy yolunda kar küreme çalışmaları sürüyor.

Kastamonu'da yaklaşık bir haftadır aralıklı olarak devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 2 metreyi geçerken, pek çok köy yolu ulaşıma kapandı. Şehre ilk kar yağdığında toplam 790 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yollarda gece gündüz kar küreme çalışması yaptı. Açılan yollar, devam eden yağışla tekrar kapandı. Ekipler, dün 1085 kilometre yolu ulaşıma açtı. Bu sabah itibarıyla kent genelinde 328 köyün yolu ulaşıma kapalı. Yollarda iş makineleri ile kar küreme çalışmaları sürüyor.

EĞİTİM 1 GÜNLÜK ARA

Öte yandan Kastamonu il merkezi ile Abana, Ağlı, Seydiler, Cide, Çatalzeytin, Küre, Şenpazar ve İnebolu ilçelerinde tüm eğitim kademelerinde eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Devrekani ilçesinde ise taşımalı eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

