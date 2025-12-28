Haberler

Kastamonu'da yolda kalan sürücülere ikramda bulunuldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'da yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan sürücülere AFAD ve Türk Kızılay ekipleri tarafından çay, çorba, su, meyve suyu ve kek ikram edildi. İhtiyaçları olan sürücülerle yakından ilgilendi.

Kastamonu'da yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan sürücülere ikramlarda bulunuldu.

Afad İl Müdürlüğü ve Türk Kızılay Kastamonu Şubesi ekipleri, ağır taşıt trafiğine kapatılan Seydiler-İnebolu kara yolundaki sürücülere çay, çorba, su, meyve suyu ve kek ikram edildi.

Seydiler Kaymakamı İbrahim Yazıcı da ekipleri ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kar yağışının yoğunlaştığı Küre istikametindeki sürücülerin de ihtiyaçları olup olmadığını soran ekipler, vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği hatırlatıldı.

Kaynak: AA / Semih Yüksel - Güncel
Trump ve Zelenski, Mar-a-Lago'da bir araya geldi

Dünyanın gözü kulağı burada, Mar-a-Lago'da kritik buluşma
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Tüysüz'den uykuları kaçıracak uyarı: Marmara'da 7.2 ve üzeri depremin kaçarı yok

Deprem uzmanından uykuları kaçıracak uyarı: 7.2'nin kaçarı yok
Ülke bu adamı konuşuyor! Kumarda kaybedince dehşet saçtı

Ülke bu adamı konuşuyor! Kumarda kaybedince dehşet saçtı
Oğuz Aydın'dan Trabzonspor'a cevap

Beklenen oldu! Oğuz Aydın'dan Trabzonspor'un teklifine cevap
Ülke donarken o kentimiz yazı yaşadı

Ülke donarken o kentimiz yazı yaşadı
Okan Tüysüz'den uykuları kaçıracak uyarı: Marmara'da 7.2 ve üzeri depremin kaçarı yok

Deprem uzmanından uykuları kaçıracak uyarı: 7.2'nin kaçarı yok
Bomba iddia: Türkiye-Ermenistan sınırı 32 yıl sonra açılıyor

Türkiye'nin komşu ülkeyle sınırı 32 yıl sonra yeniden açılıyor
Süper Lig'de yılın sürprizi! Samet Akaydin geri dönüyor

Süper Lig'de yılın sürprizi! Samet Akaydin geri dönüyor