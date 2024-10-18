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Kastamonu'da Yoğun Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Kastamonu'da Yoğun Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Kastamonu'da etkili olan yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri kar küreme çalışmalarına başlarken, trafik ekipleri sürücüleri uyardı.

Kastamonu'da yoğun kar yağışı etkili oluyor.

Kent merkezinde sağanak etkili olurken, kentin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkisini artırdı.

Devrekani, Seydiler, Ağlı ve Küre ilçelerinin yüksek kesimleri ile Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinin il merkezine ulaşımını sağlayan kara yolu güzergahının Isırganlık ve 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi'nde kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaştı.

Bazı araçlar kayarak yoldan çıkarken, araçlar ekiplerin çalışmaları sonucu yola devam edebildi.

Kar yağışının ardından Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri kar küreme çalışması başlattı.

Trafik ekipleri de sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel

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