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Kastamonu'da yoğun kar yağışı etkili oluyor

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor.

Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı sebebiyle İnebolu-Seydiler karayolu ağır tonajlı araç trafiğine kapatıldı.

Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor. Sahil bölgesinde olan kar yağışı sebebiyle yüksek kesimlerdeki çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı. Seydiler-İnebolu karayolu ise ağır tonajlı araç geçişine kapatıldı. Yolda güvenlik alan jandarma ve polis ekipleri, kışlık lastikleri olmayan araçlar ve ağır tonajlı araçların geçişine izin vermiyor. Seydiler-Ağlı karayolunda da yoğun kar yağışı sebebiyle araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

Karayolları, belediye ve Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

(Muhammed Kömeçoğlu/İHA)

Kastamonu'da yoğun kar yağışı etkili oluyor

Kastamonu'da yoğun kar yağışı etkili oluyor

Kastamonu'da yoğun kar yağışı etkili oluyor

Kastamonu'da yoğun kar yağışı etkili oluyor

Kastamonu'da yoğun kar yağışı etkili oluyor

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Genel, Yerel, Güncel, Haberler

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