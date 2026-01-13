Haberler

Kastamonu merkez ve yüksek kesimlerde kar etkili oluyor

Güncelleme:
Kastamonu merkez ve ilçelerinde yoğun kar yağışı doğayı beyaz örtüyle kapladı. Yüksek rakımlı bölgelerde kar kalınlığı 60 santimetreye ulaşırken, ekipler kapanan yolları açmak için çalışmalara devam ediyor.

Kastamonu merkez ve ilçelerinde kar etkisini gösteriyor.

Kent merkezi ile ilçelerde yoğun şekilde yağan karın ardından doğa beyaz örtüyle kaplandı.

Kent merkezinde yağış nedeniyle binaların çatıları ve parklar beyaza büründü. Yüksek rakımlı yerlerde ise kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı.

Ekipler, kapanan yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürken, karın kent merkezinde oluşturduğu manzara dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

