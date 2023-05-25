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Kastamonu'da Yıldırım İsabetiyle Çıkan Yangın

Kastamonu'da Yıldırım İsabetiyle Çıkan Yangın

Güncel Haberler

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan yangında 2 ev ve ahır kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde yıldırım isabet etmesi nedeniyle çıkan yangında 2 ev ve ahır kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kayabaşı köyünde Mehmet Ergün'e ait eve yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı. Çevrede bulunanlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Kısa sürede büyüyen yangın, Ali Kemal Şahin'e ait ev ve bir ahıra da sıçradı. Köye gelen Azdavay Belediye İtfaiyesi ile Azdavay Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.

Kontrol altına alınan yangında 2 ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

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Kaynak: AA / Eyüp Şen - Güncel

Kastamonu İtfaiye Güncel Haberler

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