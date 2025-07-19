Kastamonu'da Yıldırım Düşmesi Sonucu Yangın Çıktı

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Kastamonu'nun Hallaçlı köyünde Mehmet Başören'e ait iki katlı evin çatısına yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında evin çatısı ve ikinci katında büyük çapta hasar meydana geldi.

Kastamonu'da yıldırım düşmesi nedeniyle iki katlı evin çatı kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Merkeze bağlı Hallaçlı köyünde Mehmet Başören'e ait iki katlı evin çatısına yıldırım düştü. Yıldırımın ardından çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine köye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Söndürülen yangında, evin çatısı ile ikinci katında büyük çapta hasar oluştu.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
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