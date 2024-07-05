Kastamonu'da Yıldırım Düşmesi Sonucu Orman Yangını

KASTAMONU'nun İhsangazi ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını kontrol altına alınırken, yaklaşık 20 hektarlık alan yangından etkilendi.

İhsangazi ilçesine bağlı Cambaz ve Koçcağız köyleri sınırlarındaki ormanda, önceki gün saat 18.30 sıralarında farklı noktalara yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş alana yayıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda Orman Genel Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve itfaiye ekibi gönderildi. Ekipler, engebeli arazi nedeniyle alevlere ulaşmakta güçlük çekerken, bölgeye helikopterler de gönderildi. Ekiplerin, hem karadan hem de havadan müdahaleleri sonucu yangın dün akşam kontrol altına alınarak, soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangında, yaklaşık 20 hektarlık bir alanın zarar gördüğü belirtildi.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, bölgeye gelerek soğutma çalışmalarını inceledi. Dallı, "Yangına; Kastamonu, Çankırı, Ankara, Ilgaz ve Amasya'dan gelen orman ekipleri, 3 helikopter, 24 ilk müdahale aracı, 6 su ikmal aracı, 18 arazöz, 1 ekskavatör, 1 dozer, 1 greyder ile müdahale edilmiştir. Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam etmektedir" ifadelerini kullandı.