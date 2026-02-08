Haberler

Kastamonu'da yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü, özel ekipler tarafından yürütülen operasyonlarda yasadışı bahis gerçekleştiren bir kişiyi tutukladı. Operasyonda silahlar ve uyuşturucu haplar ele geçirildi.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uzun süreli teknik ve fiziki takip sonucu il merkezindeki iki adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Zanlının ikametlerinde yapılan aramada 2 tabanca, tüfek, 353 çeşitli çaplarda fişek, 33 sentetik ecza hapı ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, adına kayıtlı mal varlığına şerh konuldu.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
