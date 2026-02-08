Kastamonu'da yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Kastamonu'da yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uzun süreli teknik ve fiziki takip sonucu il merkezindeki iki adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Zanlının ikametlerinde yapılan aramada 2 tabanca, tüfek, 353 çeşitli çaplarda fişek, 33 sentetik ecza hapı ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, adına kayıtlı mal varlığına şerh konuldu.