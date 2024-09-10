Kastamonu'da yasa dışı avlanan 3 kişiye para cezası

Kastamonu'da yasa dışı avlanan 3 kişiye 27 bin 134 lira para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Şube Müdürlüğü personeli tarafından yapılan kontroller sırasında, 3 kişinin yasa dışı yaban hayvanı avladığı tespit edildi.?

Avlanma süresi dışında ses, manyetik dalga ve ışık yayarak avlanma belgesi olmadan avlanan kişilerin yanındaki 2 av tüfeği ve 6 ses cihazına el konuldu.

Yasa dışı avlanan 3 kişiye toplam 27 bin 134 lira idari para cezası kesildi.