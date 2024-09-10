Kastamonu'da yasa dışı avlanan 3 kişiye para cezası
Kastamonu'da yapılan kontrollerde, 3 kişinin yasa dışı avlandığı tespit edildi. Avlanma süresi dışında avlanan kişilere para cezası uygulandı.
Kastamonu'da yasa dışı avlanan 3 kişiye 27 bin 134 lira para cezası uygulandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Şube Müdürlüğü personeli tarafından yapılan kontroller sırasında, 3 kişinin yasa dışı yaban hayvanı avladığı tespit edildi.?
Avlanma süresi dışında ses, manyetik dalga ve ışık yayarak avlanma belgesi olmadan avlanan kişilerin yanındaki 2 av tüfeği ve 6 ses cihazına el konuldu.
Yasa dışı avlanan 3 kişiye toplam 27 bin 134 lira idari para cezası kesildi.
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