Kastamonu'da Yaralıgöz Geçidi'nde Sis Etkisi
Kastamonu'nun Yaralıgöz Geçidi'nde sis etkili oluyor. Sis, ulaşımı etkilerken doğada güzel görüntüler oluşturdu.
Kastamonu'da 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi'nde sis etkili oluyor.
Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinin il merkezine ulaşımının sağlandığı kara yolu güzergahı üzerinde Isırganlık mevkisinde başlayan sis, Esentepe ve Yaralıgöz Geçidi'ne doğru yoğunlaşarak görüş mesafesinin düşmesine yol açtı.
Vadilere çökerek, köyleri ve ormanlık alanları da kaplayan sis doğada güzel görüntüler oluşturdu.
Yaralıgöz Dağı'nın sisli manzarası dron ile görüntülendi.