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Kastamonu'da yaralı bulunan yediuyur tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

Kastamonu'da yaralı bulunan yediuyur tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

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Kastamonu'da yaralı bulunan yediuyur (glis glis) tedavisinin ardından doğaya salındı.

Kastamonu'da yaralı bulunan yediuyur (glis glis) tedavisinin ardından doğaya salındı.

Kastamonu'da vatandaşların yaralı halde buldukları yediuyur, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Şube Müdürlüğü personeline teslim edildi.

İlk muayenesinde kuyruk kısmında yara olduğu tespit edilen yediuyur, DKMP veteriner hekimleri tarafından tedavi edildi. Bir süre kontrol altında tutulan yediuyur, daha sonra doğal ortamına bırakıldı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu Güncel Haberler

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