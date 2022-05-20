Kastamonu'da yaralı bulunan karaca koruma altına alındı - Haberler

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde ormanlık alanda yaralı bulunan karaca yavrusu, koruma altına alındı.

Tezcan köyünde Mehmet Dursun, ormanlık alanda bulduğu karaca yavrusunun yaralı olduğunu görünce Bozkurt Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Tezcan Şefliğine bilgi verdi.

Köye giden ekipler, karacayı alarak müdürlüğe götürdü.

Burada karaca yavrusunu biberonla besleyip ilk tedavisini yapan ormancılar, ardından hayvanı Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu Şubesi ekiplerine teslim etti.