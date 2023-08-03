Kastamonu'da yapılan denetimlerde 3 şüpheli yakalandı

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimlerde aranan 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Denetimlerde ayrıca yeterliliği bulunmayan 3 araç trafikten men edildi.

Kastamonu'da gerçekleştirilen denetimlerde aranan 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü tarafından asayiş, terör ve narkotik olayların önlenmesi amacıyla 41 ekip ve 124 personelin katılımıyla denetimler yapıldı. Çalışmada, 1446 kişi, 273 araç, 32 iş yeri, 27 metruk bina, 16 park ve bahçe denetlendi.

Denetimlerde 3 aranan kişi yakalanarak gözaltına alınırken, yeterliliği bulunmayan 3 araç trafikten men edildi.