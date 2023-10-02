Kastamonu'da bir ikamet ve iki iş yerinde yapılan aramada çok sayıda silah ile silahlara ait fişek ve sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Kastamonu'da yapılan aramada çok sayıda silah ve sentetik ecza hap ele geçirildi

Kastamonu'da bir ikamet ve iki iş yerinde yapılan aramada çok sayıda silah ile silahlara ait fişek ve sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu Kastamonu il merkezinde bir ikamet ve iki iş yerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, kurusıkı tabanca, tabancalara ait şarjörler ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Daha önceden NARKO ve KOM ekiplerince tespiti yapılan ev ve iş yerlerindeki aramada 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 16 adet 9x19 mm çapında fişek, 7 adet 7x65 mm çapında fişek, 16 adet av tüfeği fişeği, 2 adet sentetik ecza hap ve 2 adet tabanca şarjörü ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 3 şahısla ilgili adli ve idari işlemlere başlandı. - KASTAMONU