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Kastamonu'da yapılan aramada çok sayıda extacy hap ele geçirildi

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Kastamonu'da jandarma ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada çok sayıda extacy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli adli makamlarca tutuklandı.

Kastamonu'da jandarma ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada çok sayıda extacy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Kastamonu'nun Merkez ilçesinde ikamet eden Z.Y. isimli şahsa ait araçta yapılan aramada; 450 adet extacy hap ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Z.Y. isimli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Kastamonu E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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