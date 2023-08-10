Kastamonu'da Yangında 5 Ev Yanarak Kül Oldu

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinin Uzla Köyü'nde bilinmeyen bir nedenle bir evde çıkan yangın diğer evlere sıçradı. Yangında 5 ev komple yandı. Can kaybı yaşanmayan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun süren müdahaleleri sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinin Uzla Köyü'nün Ülde Mahallesi'nde akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle bir evde yangın çıktı. Yangın kısa sürede diğer ahşap evlere de sıçradı. Yangının ihbar edilmesi üzerine çok çayıda itfaye aracı gelerek yangına müdahale etti. Uzun süren madahalenin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında 5 ev komple yanarken, olayda can kaybının olmadığı öğrenildi.