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Kastamonu'da Yangın: İki Katlı Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Kastamonu'da Yangın: İki Katlı Ev Kullanılamaz Hale Geldi
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Kastamonu'nun Daday ilçesine bağlı Selalmaz köyünde Arif Çatal'a ait iki katlı evde çıkan yangın, evin kullanılmaz hale gelmesine yol açtı. Yangın sırasında aile evde bulunmuyordu.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev zarar gördü.

İlçeye bağlı Selalmaz köyü Mollaahmet Mahallesi'nde Arif Çatal'a ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine köye gelen Daday ve Pınarbaşı ile Karabük'ün Eflani Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Söndürülen yangın sonucu ev kullanılmaz hale geldi.

Öte yandan yangın sırasında Çatal ailesinin köy dışında bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
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