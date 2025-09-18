Kastamonu'da Yangın Felaketi: Bir Konak Kullanılamaz Hale Geldi

Kastamonu'da çıkan yangında bir konak kullanılmaz hale gelirken, bir evde hasar oluştu.

Merkeze bağlı Baylar köyünde Nimet Pehlivan'a ait iki katlı konakta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören köy sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kastamonu Belediyesi İtfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.

Kontrol altına alınan yangında Pehlivan'a ait konak tamamen yanarken Muhtar Celal Başoğlu'nun evi zarar gördü.

Baylar köyü sakinlerinden İlhan Akça, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yangını görünce önce köylüler olarak müdahale ettik. Sonra da itfaiye araçları geldi. Yangının neden çıktığını henüz bilemiyoruz." dedi.

Muhtar Başoğlu ise "Yangın, bir anda komşumuzdan parladı ve alevler yükseldi. Evde bir kadın tek başına yaşıyordu. O da abdest alıyormuş yangının çıktığı vakitte, elektrik kontağından çıkmış olabilir diye düşünüyoruz." diye konuştu.