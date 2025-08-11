Kastamonu'da Yangın: 30 Dönüm Arazi ve Samanlık Kül Oldu

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında; samanlık, odunluk ve yaklaşık 30 dönüm arazi kül oldu.

Yangın, öğlen saatlerinde ilçeye bağlı Yağcılar köyünde meydana geldi. Köyün yakınlarında bulunan arazide henüz bilinmeyen bir neden ile yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek samanlık ve odunluğa da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Tosya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve Tosya Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme helikopteri de havadan müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürülürken samanlık, odunluk ve yaklaşık 30 dönüm arazi kül oldu. Köyde, geçen yılda büyük bir yangın meydana gelmiş ve 42 ev yanmıştı. Köy Muhtarı Osman Namlı, yangının anızdan çıkmış olabileceğini belirterek, "Yangını araştıracağız" dedi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı