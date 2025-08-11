Kastamonu'da Yangın: 30 Dönüm Arazi ve Samanlık Kül Oldu

Kastamonu'da Yangın: 30 Dönüm Arazi ve Samanlık Kül Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında samanlık, odunluk ve yaklaşık 30 dönüm arazi yandı. Yangına itfaiye ve orman ekipleri müdahale etti.

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında; samanlık, odunluk ve yaklaşık 30 dönüm arazi kül oldu.

Yangın, öğlen saatlerinde ilçeye bağlı Yağcılar köyünde meydana geldi. Köyün yakınlarında bulunan arazide henüz bilinmeyen bir neden ile yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek samanlık ve odunluğa da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Tosya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve Tosya Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme helikopteri de havadan müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürülürken samanlık, odunluk ve yaklaşık 30 dönüm arazi kül oldu. Köyde, geçen yılda büyük bir yangın meydana gelmiş ve 42 ev yanmıştı. Köy Muhtarı Osman Namlı, yangının anızdan çıkmış olabileceğini belirterek, "Yangını araştıracağız" dedi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yılın transferi duyuruldu! Hakan Çalhanoğlu 'Geliyorum' dedi

Yılın transferi duyuruldu! Hakan yeni takımına hayırlı olsun
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmet Çakar'dan canlı yayında bomba Fenerbahçe sözleri: Etek giyerim

Ahmet Çakar'dan canlı yayında bomba Fenerbahçe sözleri: Etek giyerim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.