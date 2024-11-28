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Kastamonu'da Yangın: 1 Yaralı, Baba ve Engelli Oğul Kayboldu

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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında bir kişi yaralandı. Evinin içindeki baba ve engelli oğlunu arama çalışmaları devam ediyor.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı, evde olduğu düşünülen baba ve engelli oğlunu arama çalışması sürüyor.

İlçeye bağlı Yukarıberçin köyünde Sabri Gizli'ye (80) ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine köye itfaiyeye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Yaralı olarak kurtarılan Şahin Gizli (45), ambulansla Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Şahin Gizli'nin, evde babası Sabri ve engelli kardeşi Salih Gizli'nin bulunduğunu söylemesi üzerine ekipler, bu kişileri bulmak için çalışma başlattı.

Evin alt katındaki ahırda bulunan yaklaşık 50 küçükbaş hayvan da yangında telef oldu.

Kastamonu'da Yangın: 1 Yaralı, Baba ve Engelli Oğul Kayboldu
Kaynak: AA / Mehmet Ulusoylar - Güncel
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