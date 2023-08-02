Kastamonu'da yakalanan 2 hükümlü cezaevine konuldu

Kastamonu'da Jandarma ve Emniyet ekipleri tarafından hakkında yakalama kararı bulunan 2 hükümlü gözaltına alındı. Olayın ardından hükümlüler ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kastamonu yakalanan 2 hükümlü cezaevine konuldu.

İI Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince hakkında yakalama kararı olanlara yönelik çalışma yürütüldü.

Bu çerçevede 5 ayrı suçtan kesinleşmiş 18 yıl hapis cezası bulunan O.T. jandarma tarafından, "Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi" suçundan 1,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan S.A. da polislerce yakalandı.

Söz konusu kişiler ceza infaz kurumuna teslim edildi.