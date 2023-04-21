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Kastamonu'da yaban hayvanları kamerada

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Kastamonu'da yaban hayvanları kameradaKASTAMONU Kastamonu'nun Cide ilçesinde doğa tutkunu tarafından ormanlık alana kurulan fotokapanlarla yapan hayvanlarının yaşamı gözler önüne serildi.

Kastamonu'da yaban hayvanları kamerada

KASTAMONU Kastamonu'nun Cide ilçesinde doğa tutkunu tarafından ormanlık alana kurulan fotokapanlarla yapan hayvanlarının yaşamı gözler önüne serildi.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde yaşayan doğa tutkunu bölgedeki ormanlardaki yaban hayvanlarını görüntülemek için fotokapan kurdu. Ormanlık alanlara farklı tarihlerde kurulan fotokapanlarla çok sayıda yaban hayvanı, yiyecek ararken görüntülendi. Görüntülerde domuz, kuşlar, tilkilerin ormanlarda yiyecek aradığı görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdem Demirci - Güncel

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