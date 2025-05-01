Kastamonu'da Yaban Hayatı İçin Fidan Dikimi Yapıldı

Kastamonu'da yaban hayatı için ormanlık alana fidan dikildi

KASTAMONU - Kastamonu'da Elekdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında yaban hayatını desteklemek amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince fidan dikimi gerçekleştirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince, 3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü etkinliği kapsamında Elekdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası içerisinde belirlenen alana mevsim şartlarının elverişli olduğu bir tarihte fidan dikimi gerçekleştirildi.

Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından yaban hayatını desteklemek amacıyla önceden açılan çukurlara 50 adet yabani meyve ağacı fidanı dikimi gerçekleştirildi.